القاهرة- مصراوي:

أفادت شبكة CNN الأمريكية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويكوف، كشف وجود بعض التنازلات المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ملف "تبادل الأراضي" مع أوكرانيا، في حين لم تتضح بعد تفاصيل هذه المناقشات أو مدى جدية الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

ورغم ما أُشير إليه من تنازلات، لم يقم بوتين، أو أي مسؤول روسي آخر، بالتراجع عن مطلب موسكو المتعلق بالسيطرة الكاملة على الأراضي الأوكرانية الأربعة، والتي ضمتها روسيا في عام 2023 بطريقة اعتبرتها السلطات الأوكرانية والمجتمع الدولي غير قانونية، هذه المناطق تشمل دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريزهيا، وخيرسون.

وفي سياق متصل، عرض الرئيس ترامب رسالته الخاصة بشأن ما اعتبره تنازلات يجب أن يقدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تضمنت الرسالة مطالب ملموسة، من بينها التخلي عن استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014، والامتناع عن أي انضمام مستقبلي لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتتباين السيطرة العسكرية على هذه المناطق، إذ تسيطر روسيا بشكل شبه كامل على لوغانسك، بينما تواجه صعوبة في بسط نفوذها على الحزام الرئيسي لمدن دونيتسك. ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه المناقشات السياسية والعسكرية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأراضي ووقف القتال، وسط مخاوف من أن أي تنازلات قد تمثل تغييرات استراتيجية كبيرة في موازين القوى الإقليمية.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض لبحث سبل إنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

ومن المقرر أن يحضر مجموعة من القادة الأوروبيين الاجتماع، ومنهم الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو).