صندوق الثروة النرويجي يبعد 6 شركات إسرائيلية من محفظته الاستثمارية

وكالات

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الاثنين، إبعاد 6 شركات إسرائيلية ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الصندوق النرويجي، إن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات بالصندوق ستجري تقييمًا للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.

وفي وقتٍ سابق، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي على خلفية الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الصندوق قرر وقف استثماراته في إسرائيل، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.