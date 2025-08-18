إعلان

وزير الخارجية: مصر تعمل من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يومًا

12:41 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر لا يمكن على الإطلاق أن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري اليوم الإثنين، أن وفوداً فلسطينية وقطرية تعمل على بذل جهود مكثفة لوضع حد لأعمال القتل والتجويع الممنهجة وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر تعمل من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وصولاً إلى وقف كامل للحرب على غزة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من جانب كل الفصائل دون استثناء، مؤكداً أن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، ويتعين العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة.

وتابع: "الآن القضية الفلسطينية تكون أو لا تكون في ظل مخططات التهجير"، مؤكداً أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إغلاق معابر قطاع غزة باعتبارها سلطة احتلال.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي معبر رفح البري قطاع غزة
