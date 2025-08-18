إعلان

الخارجية الصينية: ندعم محادثات سلام شاملة تنهي الحرب في أوكرانيا

11:53 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم كل الجهود الرامية لتسوية أزمة أوكرانيا سلميًا.

وقالت الخارجية الصينية بشأن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنها تتوقع مشاركة جميع الأطراف في محادثات السلام للتوصل إلى اتفاق دائم يحظى بقبول الجميع.

ووصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض لبحث سبل إنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

ومن المقرر أن يحضر مجموعة من القادة الأوروبيين الاجتماع، ومنهم الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو).

