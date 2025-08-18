إعلان

بن غفير ينتقد منع أستراليا دخول نائب من الكنيست

11:10 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

إيتمار بن غفير

وكالات

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دعم حكومة أستراليا لحركة حماس وحظر دخول النائب، سماحا روثمان، معتبرًا أن القرار "وصمة عار تاريخية".


وألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة عضو الكنيست روثمان قبل يوم من وصوله إلى مؤتمر الجالية اليهودية، ومنعته من دخول البلاد لمدة 3 سنوات.


وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكدًا أن الأخير لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.


وأكد بيرك أن قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجهًا صارمًا تجاه من يسعون إلى "نشر الكراهية والانقسام" داخل البلاد.

