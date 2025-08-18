

وكالات

قال المستشار الإعلامي للأونروا بغزة، عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل تستخدم القوى الباطشة ضد المجتمع الفلسطيني بشكل ممنهج، عبر التجويع وتفشي الأمراض، ولا ترغب في تدخل منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمور في غزة تتجاوز إمكانيات تخيل العقل البشري، مؤكدا أنها أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يشهد التاريخ منع إدخال لقاحات الأطفال والمكملات الغذائية بهذا الشكل منذ ذلك الوقت.

ولفت أبو حسنة إلى انتشار أمراض جديدة في القطاع، أبرزها التهاب الكبد الوبائي المرتبط بالنظافة والمياه الملوثة، وفقا للغد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 47 شهيدًا من بينهم 9 شهداء انتشال، و 226 مصابا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب استهدافات الاحتلال.

وأفادت بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 61944 شهيدًا و155886 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس الماضي، ارتقى 10400 شهيد وأصيب 43845 فلسطينيا في قطاع غزة بحسب بيانات الوزارة.