قتيل و44 مفقودا بسبب سقوط حافلة في نهر أويمي وسط بنين

01:31 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

انقلاب حافلة ركاب- أرشيفية

وكالات

قتل شخص بينما فقد 44 آخرون بعد سقوط حافلة من جسر في نهر أويمي في وسط بنين ليل السبت الأحد، وفق ما أعلن وزير الداخلية.

وقال الحسن سيدو في بيان، إن سائق الحافلة التي كانت متجهة من لومي إلى نيامي عاصمة النيجر فقد السيطرة عليها بعد اصطدامها بسور الجسر "قبل أن ينتهي بها الأمر في قاع النهر".

وتم نقل 9 ناجين إلى مستشفى في سافا، وهي أقرب مدينة رئيسية، وهم في "حالة مستقرة".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث مع استمرار العمليات لانتشال الحافلة من النهر.

وأضاف سيدو أن السلطات تستخدم كل الوسائل المتاحة لها للعثور على المفقودين في الحادث، وفقا للغد.

