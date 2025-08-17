هيئة البث: الجيش صادق على خطط احتلال غزة وسيتم عرضها على واشنطن

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير صادق خلال اجتماع خاص عُقد في لواء غزة على الخطط العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وأفادت الهيئة أن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على تفاصيل هذه الخطط، بما في ذلك خطة إخلاء السكان التي سيتم عرضها على واشنطن بناء على طلبها.

وبحسب هيئة البث، أبلغت إسرائيل الوسطاء أن على حركة حماس العودة إلى طاولة التفاوض، وإلا فإن أولى مراحل العملية العسكرية ستبدأ قريبًا، في حين أقرت مصادر إسرائيلية بأن مثل هذه التهديدات لم تدفع حماس حتى الآن إلى استئناف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن "الصفقة الجزئية" ما زالت مطروحة على جدول الأعمال، فيما من المقرر أن يعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخطة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.