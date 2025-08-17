إعلان

هيئة البث: الجيش صادق على خطط احتلال غزة وسيتم عرضها على واشنطن

09:48 م الأحد 17 أغسطس 2025

إيال زامير عين آفي دوفرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير صادق خلال اجتماع خاص عُقد في لواء غزة على الخطط العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وأفادت الهيئة أن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على تفاصيل هذه الخطط، بما في ذلك خطة إخلاء السكان التي سيتم عرضها على واشنطن بناء على طلبها.

وبحسب هيئة البث، أبلغت إسرائيل الوسطاء أن على حركة حماس العودة إلى طاولة التفاوض، وإلا فإن أولى مراحل العملية العسكرية ستبدأ قريبًا، في حين أقرت مصادر إسرائيلية بأن مثل هذه التهديدات لم تدفع حماس حتى الآن إلى استئناف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن "الصفقة الجزئية" ما زالت مطروحة على جدول الأعمال، فيما من المقرر أن يعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخطة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة البث الإسرائيلية الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي إيال زامير احتلال مدينة غزة وزير الدفاع الإسرائيلي خطط احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان