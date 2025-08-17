حماس: خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصديق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط احتلال مدينة غزة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي.

وأضافت حماس في بيان لها، أن خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية.

وتابعت حماس أن حديث الاحتلال عن إدخال خيام جنوب غزة تحت عنوان إنساني تضليل مكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة.

وأشارت الحركة أن ما يجري في غزة مرتبط بالضفة حيث تتواصل الاقتحامات واعتداءات المستوطنين لإكمال مشروع الطرد والاقتلاع.

وأكملت الحركة، أن دعم أمريكا السياسي والعسكري يوفر الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال في جرائم الإبادة والتطهير العرقي، داعية الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتصدي للمخطط الصهيوني وإسناد صمود شعبنا ومقاومته.