إعلان

حماس: خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى

03:23 م الأحد 17 أغسطس 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصديق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط احتلال مدينة غزة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي.

وأضافت حماس في بيان لها، أن خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية.

وتابعت حماس أن حديث الاحتلال عن إدخال خيام جنوب غزة تحت عنوان إنساني تضليل مكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة.

وأشارت الحركة أن ما يجري في غزة مرتبط بالضفة حيث تتواصل الاقتحامات واعتداءات المستوطنين لإكمال مشروع الطرد والاقتلاع.

وأكملت الحركة، أن دعم أمريكا السياسي والعسكري يوفر الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال في جرائم الإبادة والتطهير العرقي، داعية الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتصدي للمخطط الصهيوني وإسناد صمود شعبنا ومقاومته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس الجيش الإسرائيلي مدينة غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور