اعتقال 5 إسرائيليين خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، باعتقال 5 أشخاص خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.

وقبل قليل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، نشر آلاف العناصر في نقاط مختلفة بأنحاء البلاد لضمان حرية الاحتجاج وتنظيم حركة المرور.

وتشهد مدن إسرائيلية عدة، اليوم الأحد، إضراب ومظاهرات تحت شعار "إضراب الشعب" للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وتجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.

وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرون بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.