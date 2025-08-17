سموتريتش: المظاهرات تخدم حماس وتدفع إسرائيل للاستسلام

وكالات

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة، قائلًا إن "المظاهرات ضارة وتخدم حماس وتدفن الأسرى وتدفع إسرائيل للاستسلام وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر".

وفي السياق ذاته، قال وزير الرياضة الإسرائيلي، إن إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حياة المواطنين يعد "خطأ جسيمًا ويسعد العدو".

وأضاف وزير الرياضة الإسرائيلي، أن الغضب يجب أن يُوجه للضغط الدولي على حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى بغزة "لا ضد من يسعون لإعادتهم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مظاهرات تجوب أكثر من 350 موقعًا، وتم إغلاق عشرات الطرق للمطالبة بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وتجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الأحد، أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.

وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرون بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.