إعلان

رئيس صربيا: سنحاسب جميع من تسببوا بالدمار والحرائق في البلاد

04:29 ص الأحد 17 أغسطس 2025

الاحتجاجات التي تشهدها صربيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

توعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بمحاسبة الأشخاص المتورطين في إلحاق الأضرار أثناء موجة الاحتجاجات التي تشهدها صربيا في الفترة الأخيرة.

قال فوتشيتش في بيان له: "إلى جانب كل الأمور السيئة التي تحدث لبلادنا ولنا، هناك أمر جيد واحد وهو أن الأقنعة سقطت والناس يرون كل شيء، وإن عصبية المشاغبين وهستيريتهم تتصاعدان والعنف بات مكشوفا أكثر لأنه ليس لديهم ما يعرضون غير ذلك".

وتابع: "وقت المحاسبة يأتي، وستتم مساءلة جميع من أحرفوا ودمروا، وهم سيعاقبون على جرائمهم"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك على خلفية ليلة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المدن الصربية، التي تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في الكثير من الأماكن.

واستخدمت الشرطة في العاصمة الصربية بلغراد الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي مدينة فاليفو على بعد 100 كلم عن العاصمة هاجم المحتجون مكاتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم ومقرات مجلس البلدية والمحكمة والنيابة العامة.

كما جرت مظاهرات الاحتجاج في كل من نوفي ساد وليسكوفاتس وفراني وغيرها من المدن.

وأعلن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش عن توقيف 18 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في مدينة فاليفو والمدن الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتجاجات التي تشهدها صربيا صربيا رئيس صربيا الاحتجاجات في صربيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان