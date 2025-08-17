رئيس صربيا: سنحاسب جميع من تسببوا بالدمار والحرائق في البلاد



وكالات

توعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بمحاسبة الأشخاص المتورطين في إلحاق الأضرار أثناء موجة الاحتجاجات التي تشهدها صربيا في الفترة الأخيرة.

قال فوتشيتش في بيان له: "إلى جانب كل الأمور السيئة التي تحدث لبلادنا ولنا، هناك أمر جيد واحد وهو أن الأقنعة سقطت والناس يرون كل شيء، وإن عصبية المشاغبين وهستيريتهم تتصاعدان والعنف بات مكشوفا أكثر لأنه ليس لديهم ما يعرضون غير ذلك".

وتابع: "وقت المحاسبة يأتي، وستتم مساءلة جميع من أحرفوا ودمروا، وهم سيعاقبون على جرائمهم"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك على خلفية ليلة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المدن الصربية، التي تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في الكثير من الأماكن.

واستخدمت الشرطة في العاصمة الصربية بلغراد الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي مدينة فاليفو على بعد 100 كلم عن العاصمة هاجم المحتجون مكاتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم ومقرات مجلس البلدية والمحكمة والنيابة العامة.

كما جرت مظاهرات الاحتجاج في كل من نوفي ساد وليسكوفاتس وفراني وغيرها من المدن.

وأعلن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش عن توقيف 18 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في مدينة فاليفو والمدن الأخرى.