الجهاد الإسلامي: على الشعوب الحرة رفع الصوت رفضا لسياسة الاحتلال

وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، إعلان الاحتلال الإسرائيلي إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب قطاع غزة، واصفة هذه الخطوة بـ"الاستهزاء بالمواثيق الدولية وامتهان للمؤسسات الأممية".

وشددت الحركة في بيان لها، على أن فرض تهجير السكان وسط معاناة التجويع والمجازر والتشريد يمثل جريمة مستمرة بحق الإنسانية، وأضافت أن "السلوك الإجرامي في غزة لا ينفصل عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت الجهاد الإسلامي أن ممارسات الاحتلال والمستوطنين تلتقي في هدف واحد يتمثل في "طرد الفلسطينيين من أرضهم".

ودعت الحركة جميع القوى الحية والشعوب الحرة في العالم إلى "رفع الصوت عالياً رفضاً لسياسات الاحتلال"، محذرة من استمرار الجرائم التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن مساء السبت، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد بتزويد سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء، تمهيدًا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وأوضح أدرعي أن هذه المعدات سيتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بعد إخضاعها لتفتيش دقيق من قبل سلطة المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الجيش يواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق وفقًا لأحكام القانون الدولي لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.