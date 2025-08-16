الحكومة الكندية تتدخل في إضراب مضيفي الطيران

تورنتو - (أ ب )

تدخلت الحكومة الكندية في إضراب مضيفى طيران الخطوط الجوية الكندية بعد أن أصدر وزير بالحكومة أمرا باللجوء إلى التحكيم اليوم السبت، بعدما تسبب توقف العمل في تقطع السبل بأكثر من 100 ألف مسافر حول العالم أثناء ذروة موسم السفر في الصيف.

وقالت باتي هاجدو وزيرة الوظائف الاتحادية، في معرض إعلانها عن التدخل، إن الوقت الآن غير مناسب للمخاطرة بالاقتصاد، ويعني هذا أن 10 آلاف مضيف ومضيفة سيعودون إلى العمل قريبا.

ويؤثر توقف أكبر شركة خطوط جوية في كندا صباح اليوم على 130 ألف شخص يوميا، وقد تتقطع السبل بنحو 25 ألف كندي، حيث تشغل الخطوط الجوية الكندية حوالي 700 رحلة طيران يوميا.