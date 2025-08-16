كاتس: إقامة نقاط عسكرية إسرائيلية في لبنان لم تكن ضمن الاتفاق معه

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنه هو من وضع الخطط لإقامة مناطق عازلة جنوبي لبنان وقد لعب دورا محوريا في عملية الأسد الناهض ضد إيران.

وأوضح كاتس، أن إقامة النقاط العسكرية في لبنان لم يكن ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتم تنسيقه مع الأمريكيين.

وفي ما يخص سوريا، أكد كاتس أن دخولها والسيطرة على قمة جبل الشيخ وإنشاء منطقة أمنية ومنشآت عسكرية دائمة هناك كانت بأمر منه، مضيفا "سياستنا تقوم على حماية حدودنا مع سوريا وبلدات الجولان وحماية الدروز هناك وإبقاء جنوب سوريا منزوع السلاح، وفق ادّعائه.

وأشار كاتس، إلى أنه وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتغيير سياسته في الضفة الغربية لتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وإخلاء السكان والبقاء هناك بشكل دائم وهو ما سيغير الواقع الأمني هناك، مؤكد أن "سياستنا الأمنية قوية وقد حققنا إنجازات واضحة على خلاف ما يروج له مسؤولون أمنيون سابقون".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "نخوض نقاشات من أجل وضع خطة لهزيمة حماس في غزة وإعادة الأسرى".