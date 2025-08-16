وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، السبت، إن الجانب الأمريكي خرج بانطباع من قمة ألاسكا بأن بوتين منفتح للتفاوض على منطقتي سومي وخاركيف.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس الروسي طلب خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب اعترافا أمريكيا بأن شبه جزيرة القرم و4 مناطق أخرى هي جزء من روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن أمريكا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأشارت مصادر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تجميد المواجهة ببعض المواقع إن انسحبت كييف من دونيتسك ولوجانسك.

وأوضح مصدر مطلع، أن زيلينسكي قال لترامب إن الانسحاب من أجزاء من دونيتسك أمر مستحيل الحدوث، مشيرا إلى أن ترامب وقادة أوربيين ناقشوا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا خارج إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر المصدر، أن القادة الأوروبيين يسعون لمعرفة أي دور للولايات المتحدة في الضمانات التي ستقدم لأوكرانيا.