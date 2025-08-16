بعد قمة ألاسكا.. هل يقترب وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

حازت قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، على اهتمام دولي واسع وترحيب من قادة أوروبيين رأوا فيها خطوة قد تمهّد لاتفاق يضع حدًا للحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن القمة لم تُسفر عن اتفاق لوقف القتال، فإن ترامب وبوتين وصفا محادثاتهما بـ"المثمرة"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا اللقاء سيفتح الباب أمام وقف لإطلاق النار، خصوصًا قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقبة لواشنطن.

في هذا الشأن، يرى عضو حزب "البتريوت" الأوكراني، الدكتور رامي أبو شمسية، أن قمة ألاسكا شكّلت انتصارًا سياسيًا لروسيا، بعدما تمكن الرئيس فلاديمير بوتين من كسب مزيد من الوقت لتجنب فرض العقوبات الأمريكية على الدول المستوردة للنفط الروسي، الأمر الذي يضع موسكو في حالة من "النشوة" السياسية.

ويقول أبو شمسية خلال حديثه لـ"مصراوي"، إن القمة لم تُسفر عن أي نتائج جدية بشأن الحرب في أوكرانيا، موضحًا أن الهدف الأساسي منها كان الضغط على كييف للتنازل عن أراضٍ لصالح موسكو، وهو ما ترفضه أوكرانيا بشكل قاطع، الأمر الذي يعمّق الأزمة القائمة.

هل نشهد وقف إطلاق النار قريبًا؟

يوضح أبو شمسية، أنه لا توجد أي فرصة حقيقية في الوقت الراهن لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى غياب أي مؤشرات إيجابية، خصوصًا مع امتلاك روسيا خطة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية خلال فصل الصيف.

ويذكر عضو حزب "البتريوت"، أن الحديث يتركز حول التوصل إلى هدنة جوية، أي وقف القصف المتبادل من الجو، وهو ما لا يخدم مصلحة أوكرانيا، نظرًا لامتلاكها قدرة متكافئة مع موسكو في مجال الطائرات المسيّرة والوصول إلى العمق الروسي.

ويضيف أن أوكرانيا تطالب بوقف إطلاق نار شامل برًا وبحرًا وجوًا، إضافة إلى انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها، معتقدًا أنه يمكن تأجيل المطلب الخاص بـ"تبادل الأراضي" لوقتٍ لاحق، إلا أن الأولوية الآن تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما ترفضه موسكو التي تواصل القتال وتسعى لإطالة أمد المفاوضات.

لقاء ترامب وزيلينسكي

يقول الدكتور رامي أبو شمسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يحاول الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته واشنطن يوم الاثنين المقبل فيما يتعلق بالتنازل عن الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

ويذكر أبو شمسية، أن ترامب سوف يطرح مسألة "السلام مقابل الأرض" كحل لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات. وهذا ما يضع أوكرانيا في موقف ضعف، إذ تعول كييف على أن يتمكن حلفائها الأوروبيين من إقناع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على روسيا_ التي لديها ما يكفي من القدرات العسكرية والبشرية لإطالة أمد الحرب_ والانسحاب من الأراضي التي تحتلها.

وأعلن الرئيسان الأمريكي والأوكراني، اليوم السبت، أن هناك اجتماعًا يوم الاثنين المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن بينهما لبحث سبل إنهاء الحرب بين كييف وموسكو، وذلك عقب قمة ألاسكا.