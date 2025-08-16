إعلان

ترامب يعلن موعد زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

12:12 م السبت 16 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الاثنين.


وقال ترامب إنه إذا سارت الأمور على ما يرام "فسوف نحدد موعدًا لقمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"


وأكد ترامب، أن الاجتماع مع الرئيس بوتين جرى بشكل ممتاز وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي.


وأوضح أنه تم الاتفاق على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو "التوصل مباشرة لاتفاق سلام يُنهي الحرب بدلًا من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".


وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة مطولة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء عودته من قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن
