ترامب يجري محادثة مطولة مع زيلينسكي على متن الطائرة بعد قمة ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة مطولة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء عودته من قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل ترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند بعد الساعة الثانية صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد رحلة استمرت ست ساعات، وفقاً لما نقلته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أكدت أن ترامب قضى معظم الوقت على الهاتف، بما في ذلك اتصال مع حلف شمال الأطلسي بعد مكالمته مع زيلينسكي.

وكان ترامب قد تعهد خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين، عقب لقاء دام ساعتين ونصف، بإجراء مكالمات هاتفية مع زيلينسكي ومسؤولي الناتو، قائلاً: "سأتصل بالطبع برئيسنا زيلينسكي وأبلغه بنتائج اجتماع اليوم".

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أعرب عن دعمه لفكرة اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية مشاركة الدول الأوروبية لضمان "ضمانات أمنية موثوقة".

ومع ذلك، نفى مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن تكون فكرة اجتماع ثلاثي قد طرحت خلال قمة ألاسكا.