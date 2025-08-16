إعلان

قمة ألاسكا.. مباحثات ترامب وبوتين تستمر ساعة دون كشف التفاصيل

12:40 ص السبت 16 أغسطس 2025

ترامب وبوتين

background

القاهرة- مصراوي

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ثنائياً موسعاً بحضور كبار مساعديهما، استمر نحو ساعة، دون أن تخرج أي معلومات أو تصريحات من داخل القاعة.

وبدأ الاجتماع في تمام الساعة 11:27 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:27 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وشارك في وفد الولايات المتحدة كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف وويتكوف، إضافة إلى مترجم، فيما ضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومستشار بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف.

وحظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقبال مختلف تماماً عن ذلك الذي تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

ففي مشهد غير اعتيادي شهدناه في فبراير الماضي، تعرض زيلينسكي لوابل من الانتقادات من الرئيس ترامب داخل أروقة البيت الأبيض.

أما اليوم، فقد بدا بوتين مبتسماً وهو يجلس بجوار ترامب داخل السيارة الرئاسية الملقبة بـ"الوحش". وبالنسبة لبوتين، كان ذلك بمثابة انتصار قبل أن يتفوه أي من الطرفين بكلمة.

لم يحقق ترامب مكاسب فورية بمجرد وصول بوتين إلى ألاسكا، لكن الأخير حصد إنجازاً مهماً بمجرد نزوله من الطائرة، ومروره على السجادة الحمراء، وصعوده إلى "الوحش" – وهو الزعيم الذي كان حتى وقت قريب منبوذاً على الساحة الدولية.

