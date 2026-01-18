العضوية الدائمة بمليار دولار.. ماذا نعرف عن مجلس ترامب للسلام في غزة؟

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل مجلس السلام في غزة، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعضوية عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة، ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا مكثفة من الوسطاء لدفع مسار التهدئة وتعزيز الاستقرار، وسط تأكيدات أمريكية على دور المجلس في دعم الجوانب السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "بلومبرج" عن تفاصيل مسودة ميثاق المجموعة المقترحة للمجلس، والتي تضمنت طلب إدارة ترامب من الدول التي ترغب في الحصول على مقعد دائم في مجلس السلام الجديد التابع له أن تساهم بمبلغ مليار دولار على الأقل.

عضوية 3 سنوات ورسوم مليار دولار

بحسب مسودة ميثاق المجموعة المقترحة التي اطلعت عليها بلومبرج، سيتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة المجموعة الافتتاحية، وسيُقرر من يُدعى للانضمام إليها، وستُتخذ القرارات بالأغلبية، حيث يحق لكل دولة عضو حاضرة صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

ينص مشروع القانون على أن "مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس، ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الميثاق".

يُعرّف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات". وسيصبح الميثاق رسمياً بمجرد موافقة ثلاث دول أعضاء عليه.

وتقول الوثيقة إن ترامب سيكون مسؤولاً أيضاً عن الموافقة على الختم الرسمي للمجموعة.

ترامب يدعو قادة العالم للانضمام

دعا ترامب عدداً من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخافيير ميلي من الأرجنتين ومارك كارني من كندا ، ليكونوا جزءاً من مجلس السلام لغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد التابع له.

أفادت مصادر مطلعة بأن عدة دول أوروبية دُعيت للانضمام إلى مجلس السلام، ويبدو أن مسودة الاتفاقية تشير إلى أن ترامب نفسه سيتحكم في الأموال، وهو أمرٌ يُعتبر غير مقبول لدى معظم الدول التي كان من الممكن أن تنضم إلى المجلس، وفقًا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسائل خاصة.

وأضاف المصدر أن عدة دول تعارض بشدة مسودة ميثاق ترامب وتعمل على التصدي الجماعي للمقترحات.

المليار دولار يمنح العضوية الدائمة

أكد مسؤول أمريكي لوكالة بلومبرج أنه على الرغم من إمكانية الانضمام مجانًا، فإن رسوم العضوية البالغة مليار دولار ستمنح العضوية الدائمة.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الأموال التي يتم جمعها ستُستخدم مباشرةً لتنفيذ مهمة مجلس السلام في إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن المجلس سيضمن استخدام كل دولار يتم جمعه تقريبًا لتنفيذ مهمته.

حق ترامب في عزل أي عضو

ينص مشروع النظام الأساسي على أن مجلس السلام سيعقد اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنوياً، و"في أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة"، ويخضع جدول الأعمال لموافقة الرئيس، كما سيعقد مجلس السلام اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، على أن تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيتمتع أيضاً بصلاحية عزل أي عضو، شريطة أن يعترض على ذلك أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وينص الميثاق على أن "للرئيس في جميع الأوقات أن يعين خلفاً له في منصب الرئيس".