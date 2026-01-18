إعلان

الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة تضرب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

كتب : أحمد الجندي

02:30 م 18/01/2026

الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن متابعة الحالة الجوية مستمرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 18 يناير وحتى الجمعة 23 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

طقس 1طقس2

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

