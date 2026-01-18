سفير أمريكا السابق لدى إسرائيل: ترامب سيحاول اغتيال خامنئي هذا الأسبوع

وكالات

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، أن الرئيس ترامب سيحاول هذا الأسبوع، شن عملية اغتيال ضد المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي".

وكشف شابيرو في منشور له عبر موقع " X Network" أن ما دفعه لهذا الاعتقاد هو تصريحات ترامب لموقع بوليتيكو، حول ضرورة تغيير النظام الحاكم في إيران، وكذلك استفزازات خامنئى للرئيس الأمريكي، مؤكداً أن ذلك قد يعجل بعملية اغتيال خامنئي حسب تعبيره .

وأشار السفير الأمريكي السابق، إلى أن مجموعة كبيرة من حاملات الطائرات الأمريكية ستتواجد قريبًا بالشرق الأوسط، مما سيسهل على واشنطن شن عمليات واسعة النطاق ضد طهران.