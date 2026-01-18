بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة طاهر الغرباوي، اليوم الأحد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاء ولي أمر تلميذة بالمرحلة الابتدائية من اعتداء مدير المدرسة عليها بالضرب.

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أنها رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام ولية أمر الطالبة حبيبة محمد حسن، المقيدة بالصف الخامس بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية، التابعة لإدارة الزهور التعليمية، ببث فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتناول استغاثة لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مدعية قيام مدير المدرسة المشار إليها بصفع ابنتها على الوجه، وذلك أثناء أدائها امتحان مادة الرياضيات يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الزهور التعليمية لفحص الاستغاثة وتبين عدم قيام مدير المدرسة بضرب نجلتها على وجهها، كما تبين من التحقيقات عدم صحة ما تم نشره بمعرفة ولية الأمر جملة وتفصيلا.