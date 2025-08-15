سجادة حمراء ومصافحات ودية.. كيف استقبل ترامب نظيره الروسي في ألاسكا؟

كتب- محمود الهواري:

بسجادة حمراء على المدرج، وتحليق عسكري، ومصافحات ودية، ورحلة قصيرة في سيارته الرئاسية، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، يمثل استقبال ترامب لبوتين مشهدا بارزا لزعيم منبوذ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وسط تزايد إحباطات الرئيس الأمريكي في الأشهر الأخيرة نتيجة مقاومة بوتين لجهود صنع السلام.

وتثير الصورة الأولية لبوتين المبتسم وهو يستقل سيارة ترامب الليموزين مخاوف في أوكرانيا وأوروبا، حيث حث القادة ترامب على التمسك بموقف حازم تجاه الزعيم الروسي، الذي يشتبه في أنه يسعى لكسب الوقت من خلال تحسين علاقته بالرئيس الأمريكي، لكنه لا يرغب في إنهاء الحرب، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وجاء الاجتماع الخاص، الذي عقد بدون مساعدين، في الجزء الخلفي من سيارة الليموزين، بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض أن الزعيمين لن يجلسا بمفردهما، بل مع اثنين من كبار مساعديهما.

وبحسب البيت الأبيض، سيشارك الرئيسان في اجتماع غداء ثنائي موسع يضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيسة الأركان سوزي ويلز.

وقال ترامب صباح اليوم الجمعة خلال مقابلة على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ألاسكا، إنه سيكون قادرًا على تحديد في الدقائق الأولى من لقائه مع بوتين مدى جديته في التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.