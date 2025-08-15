بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ من المقرر أن يعقد الزعيمان قمة لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتم إعداد المسرح على مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، إذ تم وضع سجادة حمراء على شكل حرف L ليتوجه القادة إلى منصة تحمل علامة "ألاسكا 2025".

وتشير شبكة "سي إن إن"، إلى أن 4 طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور مصطفة بجانب السجادة الحمراء.