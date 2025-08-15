إعلان

بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب

09:40 م الجمعة 15 أغسطس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ من المقرر أن يعقد الزعيمان قمة لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتم إعداد المسرح على مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، إذ تم وضع سجادة حمراء على شكل حرف L ليتوجه القادة إلى منصة تحمل علامة "ألاسكا 2025".

وتشير شبكة "سي إن إن"، إلى أن 4 طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور مصطفة بجانب السجادة الحمراء.

