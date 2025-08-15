إعلان

الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية ساهمت في تفشي المجاعة بغزة

04:52 م الجمعة 15 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

وكالات

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، القوات الإسرائيلية للوقف الفوري للهجمات المتعمدة والمتكررة على الذين يؤمنون المساعدات، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في قطاع غزة.

وقال المكتب الأممي، إن الهجمات الإسرائيلية على من يؤمنون المساعدات فاقمت الفوضى وزادت حدة المجاعة، مطالبًا إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وصرح المكتب، اليوم الجمعة، أنه وثق استشهاد 1769 شخصًا على الأقل من طالبي المساعدات منذ 27 مايو الماضي.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أنه يجب التحقيق في كل هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.

