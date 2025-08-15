إعلان

مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في باكستان

04:28 م الجمعة 15 أغسطس 2025

مروحية عسكرية في باكستان

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، بتحطم مروحية إنقاذ في شمال باكستان الذي ضربه الرياح الموسمية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 5 من أفراد الطاقم على متنها.

وقال رئيس وزراء إقليم خيبر باختونخوا، علي أمين جاندابور، في بيان: "تحطمت مروحية من طراز MI-17 تابعة للحكومة الإقليمية، كانت تحمل مواد إغاثة للمناطق المتضررة من الأمطار في باجور، في منطقة بانديالي بمقاطعة مهمند بسبب سوء الأحوال الجوية. ولقي 5 من أفراد الطاقم، بينهم طياران، حتفهم"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي سياق منفصل، صرح مسؤول باكستاني، اليوم، أن 56 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت منطقة بونر بشمال غرب البلاد.

