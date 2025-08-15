إعلان

أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية بعيدة عن الجبهة

01:47 م الجمعة 15 أغسطس 2025

الجيش الأوكراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


موسكو/ كييف- (د ب أ)

شن الجيش الأوكراني هجمات بمسيرات على منشآت بنية تحتية نفطية استراتيجية لروسيا قبل ساعات من القمة المزمعة اليوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأفادت قنوات عبر تطبيق تليجرام من روسيا وأوكرانيا باندلاع حريق كبير في مصفاة نفط سيزران في منطقة سامارا المطلة على نهر فولجا.

واكتفى فياتشيسلاف فيدوريتشيف حاكم سامارا بتأكيد تعرض المنطقة لهجوم بشكل عام.

وكتب عبر تليجرام: "تشير التقارير الأولية إلى أنه تم إسقاط 13 مسيرة للعدو".

وتقع مصفاة سيزران النفطية على بعد حوالي 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأوكراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اندلاع حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان