أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية بعيدة عن الجبهة



موسكو/ كييف- (د ب أ)

شن الجيش الأوكراني هجمات بمسيرات على منشآت بنية تحتية نفطية استراتيجية لروسيا قبل ساعات من القمة المزمعة اليوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأفادت قنوات عبر تطبيق تليجرام من روسيا وأوكرانيا باندلاع حريق كبير في مصفاة نفط سيزران في منطقة سامارا المطلة على نهر فولجا.

واكتفى فياتشيسلاف فيدوريتشيف حاكم سامارا بتأكيد تعرض المنطقة لهجوم بشكل عام.

وكتب عبر تليجرام: "تشير التقارير الأولية إلى أنه تم إسقاط 13 مسيرة للعدو".

وتقع مصفاة سيزران النفطية على بعد حوالي 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.