مصرع رجل في مداهمة لإدارة الهجرة يثير احتجاجات في الولايات المتحدة

وكالات:

لقي رجل مصرعه، الخميس، بعدما صدمته سيارة على طريق 210 السريع في مدينة مونروفيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء محاولته الفرار من مداهمة نفذها عناصر يُعتقد أنهم من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في أحد المتاجر، بحسب ما أفاد موقع لوس أنجلوس تايمز.

قال مدير بلدية مونروفيا، ديلان فيك، إن الرجل نُقل إلى المستشفى عقب الحادث لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأوضح أن الشرطة المحلية تلقت بلاغًا الساعة 9:43 صباحًا عن وجود عناصر يُحتمل أنهم من الهجرة قرب المتجر، بينما ذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أنها لم تكن تلاحق الضحية، ولم تعلم بالحادث إلا بعد انتهاء عملياتها في المنطقة.

شهود من عمّال اليومية أكدوا أن حالة من الذعر سادت لحظة المداهمة، حيث هرع بعض الأشخاص للفرار وهم يصرخون "الهجرة، اهربوا". وأفادوا بأن الضحية قفز جدارًا أسمنتيًا ودخل الطريق السريع قبل أن تدهسه سيارة.

الحادث أثار موجة غضب بين ناشطي حقوق المهاجرين، حيث اتهموا إدارة الهجرة و"هوم ديبوت" بالتسبب في الوفاة، ودعوا لمحاسبتهما ووقف المداهمات في مواقع تجمع العمال المهاجرين.

ونُظم مساء الخميس تجمّع احتجاجي أمام المتجر بمشاركة عشرات الأشخاص رفعوا أعلام المكسيك ولافتات منددة بسياسات الهجرة.

وتواصل شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا تحقيقاتها، وتطلب تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال القريبة. وبحسب شبكة ناشطي حقوق العمال، أسفرت المداهمة عن توقيف 13 شخصًا، فيما أصيب عامل آخر بعدما صدمه - على الأرجح - أحد عناصر الهجرة بسيارة.