متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.

كان زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي أعلن اليوم الخميس، استهداف سفينة في أقصى البحر الأحمر هذا الأسبوع.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إن "جبهة الإسناد اليمنية لغزة نفذت هذا الأسبوع عمليات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وحيفا وعسقلان وبئر السبع والنقب وأم الرشراش في فلسطين المحتلة".

وأضاف "نفذنا هذا الأسبوع عملية استهداف ضد سفينة مخالفة لقرار الحظر في أقصى شمال البحر الأحمر"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وقال إن " عمليات الإسناد مستمرة في مسارها العسكري وفي البحر، معتبرا أنها مؤثرة على إسرائيل".

وصباح اليوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.