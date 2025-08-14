إعلان

الدفاع التركية تكشف تفاصيل اتفاق "التعاون العسكري" مع سوريا

02:36 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الدفاع التركية

وكالات
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، التزامها بدعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، موضحة أن وزيرَي دفاع البلدين وقّعا يوم 13 أغسطس مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب وتقديم الاستشارات، في خطوة تعزز مسار التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن المذكرة تهدف إلى تنسيق خطط التدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات بما يتوافق مع احتياجات الدفاع السورية، مشددة على أن دعوات الحكومة السورية لوحدة الدولة وجيش موحد تعتبر أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أوضح مصدر بوزارة الدفاع التركية أن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق التعاون العسكري الموقع الأربعاء، وستقدم التدريب اللازم للجيش السوري على استخدام هذه المعدات عند الحاجة.

وأضاف المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيًا، لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس مع دمشق بشأن دمجها في أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن تركيا تتوقع احترام هذا الاتفاق بشكل عاجل.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" ذكرت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري وتطوير مؤسساته وهيكليته، ودعم إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل، وتشمل التبادل المنتظم للعسكريين، التدريب على المهارات المتخصصة، وتقديم المساعدة الفنية.

وزارة الدفاع التركية سوريا مكافحة الإرهاب
