مظاهرة إسرائيلية نسائية بالقرب من حدود غزة للمطالبة بإنهاء الحرب (فيديو)
02:35 م الخميس 14 أغسطس 2025
بي بي سي
بالقرب من حدود غزة، طالبت أمهات جنود إسرائيليين وسيدات تمثلن منظمات نسائية من جميع أنحاء إسرائيل، بإنهاء الحرب وعودة أبنائهن والأسرى سالمين.
خلال حديثهن مع مايكل شوفال من مكتب بي بي سي عربي في القدس، قلن إنهن استلهمن تحركهن من حركة "الأمهات الأربع" التي نشأت في التسعينيات وطالبت بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وحذرن من أن احتلال غزة بالكامل سيعرض حياة الناس للخطر ويعمق دائرة الخسائر.
