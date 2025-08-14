إعلان

بقميص "أوقفوا الإبادة".. طالبة إسرائيلية بجامعة تل أبيب تتضامن مع غزة- فيديو

02:10 م الخميس 14 أغسطس 2025

طالبة إسرائيلية تتضامن مع غزة

وكالات

عبّرت طالبة إسرائيلية عن تضامنها خلال حفل تخرجها من كلية الطب بجامعة تل أبيب أمام حشد من الطلبة والأساتذة.

وارتدت الطالبة الإسرائيلية قميصا كُتب عليها عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية" باللغة الإنجليزية، خلال صعودها على المسرح لاستلام شهادة تخرجها.

طالبة إسرائيلية تتضامن مع غزة جامعة تل أبيب
