وكالات

عبّرت طالبة إسرائيلية عن تضامنها خلال حفل تخرجها من كلية الطب بجامعة تل أبيب أمام حشد من الطلبة والأساتذة.

وارتدت الطالبة الإسرائيلية قميصا كُتب عليها عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية" باللغة الإنجليزية، خلال صعودها على المسرح لاستلام شهادة تخرجها.

لا للإبادة الجماعية.. خريجة من كلية الطب في جامعة تل أبيب بإسرائيل تستغل لحظة صعودها المسرح للاحتجاج على حرب غزة، إذ شطبت كلمة "ضرر" من قسم أبقراط ووضعت بدلاً لها كلمة

"إبادة".#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/TVLBlp8ImW

— TRT عربي (@TRTArabi) August 14, 2025

وفي الأسابيع الأخيرة، خرجت تظاهرات عدة في إسرائيل للتنديد بالعدوان على غزة والمجاعة المصنعة في القطاع.

وخلال إحدى التظاهرات، رفع المحتجون صورا لضحايا سوء التغذية من الأطفال في غزة، فيما حمل آخرون أكياس طحين على أكتافهم تعبيرا عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.