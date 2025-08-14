إعلان

سوريا: التقرير الأممي عن أحداث الساحل يتوافق مع ما توصلنا له

01:19 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير بشأن أحداث الساحل في مارس الماضي.
وأوضح الشيباني أن نتائج التقرير تتوافق مع استنتاجات لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، مؤكدًا حرص الحكومة على تضمين توصيات التقرير في خطط تطوير المؤسسات وتعزيز دولة القانون في سوريا.
كما رحّب بالاعتراف الدولي بجهود الحكومة في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات فعلية، منها توقيف عدد من المتورطين.


وأشاد وزير الخارجية السوري، بإشارة التقرير إلى المعلومات المضللة التي انتشرت حول الأحداث، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بضمان العدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
كما أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تقديره لإشارة تقرير الأمم المتحدة إلى حجم المعلومات المضللة التي انتشرت حول أحداث الساحل، مؤكّدًا التزام الحكومة بضمان العدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.

وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، الصادر اليوم، قد خلص إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل في مارس الماضي "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مشيرًا إلى تورط جميع الأطراف، سواء عناصر أمنية تابعة للحكومة أو مسلحين موالين للنظام السابق.

وشهدت مناطق الساحل، بما فيها اللاذقية وطرطوس وبانياس، في السادس من مارس الماضي مواجهات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين وعناصر الأمن، حيث حمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، بينما وُجهت اتهامات لعناصر الأمن بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وإحراق وسرقة منازل.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو