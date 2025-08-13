ترامب: سنعقد اجتماعًا بين زيلينسكي وبوتين إذا سار لقائي معه بشكل جيد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن اتصاله مع القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان جيدا ووديا للغاية.

وأشار ترامب في بيان صحفي، إلى أنه سيذهب للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم سيتصل بزيلينسكي وقادة أوروبيين، مضيفا "سنعقد اجتماعا بين بوتين وزيلينسكي إذا سار الاجتماع الأول بشكل جيد".

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى في قمة ألاسكا للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وأشار المصدران، إلى أن ترامب أخبر زيلينسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى لفهم إمكانية إنجاز اتفاق سلام كامل.

وذكر مصدر مطلع، أن زيلينسكي أخبر ترامب خلال المكالمة أنه لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن ترامب أبلغ القادة أنه لا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية بشأن الأراضي لكن تبادلها سيكون ضروريا.

وأكد المصدر، أن ترامب قال إن بوتين وزيلينسكي هما من يجب عليهما مناقشة موضوع الأراضي، مضيفا "ترامب قال للزعماء الأوروبيين إنه سيقدم لهم تقريرا محدثا بعد اجتماعه مع بوتين".