قبيل لقاء ترامب وبوتين.. واشنطن تلوّح بورقة العقوبات في وجه روسيا

06:29 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن على أوروبا الاستعداد لفرض رسوم جمركية أكبر على الصين ودول تشتري طاقة روسية.

وأشار بيسنت، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا يمكن أن ترفع أو تخفف تبعا لنتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن على الأوروبيين دعم فكرة فرض إجراءات أكثر صرامة على روسيا في جميع الأحوال.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بإعادة فرض عقوبات على إيران، بينما يشارف على الانتهاء في نهاية الشهر الموعد النهائي لاستئناف البلاد المفاوضات مع الغرب بخصوص برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب الثلاثي الأوروبي في خطاب للأمم المتحدة بتاريخ يوم الجمعة الماضي أنه يرغب في بدء العملية المعروفة باسم آلية "الزناد "، التي تسمح لأحد الأطراف الغربية بإعادة فرض العقوبات الأممية ما لم تلتزم طهران بمتطلباتها.

ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخطاب اليوم عبر منصة إكس.

وجاء في الخطاب: "لطالما التزم الثلاثي الأوروبي باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا، لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل لحل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لا تستغل فرصة التمديد، فالثلاثي الأوروبي مستعد لبدء آلية الزناد".

وزير الخزانة الأمريكي أوروبا رسوم جمركية لقاء ترامب وبوتين العقوبات المفروضة على روسيا إيران ترامب بوتين
