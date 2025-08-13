قبيل لقاء ترامب وبوتين.. زيلينسكي: كل ما يخص أوكرانيا يجب مناقشته معي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن كل ما يخص أوكرانيا يجب مناقشته مع أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يريد احتلال أوكرانيا، مطالبا باستمرار الضغط وفرض العقوبات عليه حتى يوقف الحرب.

وأعرب زيلينسكي، عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل بين الرئيس الأمريكي والروسي.

وجدد الرئيس الأوكراني، تأكيده على أن لا مناقشة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا و"لا يمكننا تجاوز الدستور والشعب في هذا الصدد"، مشددا على أنه لا يمكن أن يتم إقرار أي شيء متعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا.