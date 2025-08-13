إعلان

قبيل لقاء ترامب وبوتين.. زيلينسكي: كل ما يخص أوكرانيا يجب مناقشته معي

06:02 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن كل ما يخص أوكرانيا يجب مناقشته مع أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يريد احتلال أوكرانيا، مطالبا باستمرار الضغط وفرض العقوبات عليه حتى يوقف الحرب.

وأعرب زيلينسكي، عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل بين الرئيس الأمريكي والروسي.

وجدد الرئيس الأوكراني، تأكيده على أن لا مناقشة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا و"لا يمكننا تجاوز الدستور والشعب في هذا الصدد"، مشددا على أنه لا يمكن أن يتم إقرار أي شيء متعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي أوكرانيا بوتين الرئيس الأوكراني لقاء ترامب وبوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة