

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الحرب لن تنتهي في قطاع غزة إلا بزوال حماس كليا كتهديد عسكري، وفقا لسكاي نيوز.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تعمل على على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وأضاف روبيو، أن بلاده في طور تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك قيد الإعداد.

وتابع إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها.