البيت الأبيض: ترامب يلتقي بوتين بشكل مباشر خلال قمة الجمعة في ألاسكا

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع بشكل مباشر وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن فعاليات القمة المزمع عقدها الجمعة في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن تركيز ترامب سينصب بشكل رئيسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تأجيل مناقشة القضايا الأخرى مثل تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى وقت لاحق.

ويعتبر هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة اجتماعات فردية سابقة جمعت بين ترامب وبوتين دون حضور كبار المساعدين، كان أبرزها لقاء هلسنكي عام 2018، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تأييد ترامب حينها للرواية الروسية حول التدخل في الانتخابات الأمريكية.

يُذكر أن اللقاء سيُعقد في ألاسكا، التي تحمل رمزية تاريخية باعتبارها كانت تحت الحكم الروسي قبل أن تُباع للولايات المتحدة عام 1867، مما يضيف بعداً جغرافياً وتاريخياً لهذا الاجتماع.