الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 أشخاص قرب مركبة للمطبخ المركزي العالمي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، تحييد 5 "مخربين" كانوا موجودين قرب مركبة تحمل شعار "المطبخ المركزي العالمي" الأسبوع الماضي رغم عدم انتمائهم للمنظمة، وفق تعبيره.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأشخاص الخمسة بغارة "دقيقة" في منطقة دير البلح بوسط غزة.

ووفقا لاّدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألصق هؤلاء الأشخاص شعار المطبخ المركزي العالمي على ملابسهم، وارتدوا سترات صفراء، لكن "طائرة إسرائيلية استهدفتهم بعدما تبين أنه لم يكن لهم صلة بالمنظمة الإغاثية" وفق ما ذكرته القناة العبرية.