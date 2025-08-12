نتنياهو: أعتقد أن الصفقة الجزئية في غزة أصبحت وراءنا

وكالات

قالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن "الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا وقد حاولنا مرارا لكن تبين أنهم يخدعوننا".

وأشار نتنياهو، إلى أنه يريد استعادة جميع الأسرى في إطار إنهاء الحرب وبشروط يحددها هو، موضحا أن هناك تحفظات عليه من اليسار واليمين "لكن أنا من يقرر وكل قرار اتخذته كان صحيحا".

وأضاف نتنياهو: "عندما أرى أنني أنجزت كل ما علي إنجازه وما زال لدي الكثير من المهام فسأستمر"، مؤكدا أن "الشعب الإسرائيلي قرر أن بإمكاني حاليا أن أحقق الأمن والاستقرار والسلام".