إيران اعتقلت 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن متحدث باسم سلطات إنفاذ القانون، أن الشرطة الإيرانية اعتقلت نحو 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، فقد جاءت الاعتقالات في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو، حيث أطلقت قوات الأمن حملة واسعة رافقها انتشار مكثف ونقاط تفتيش في الشوارع، استناداً إلى بلاغات عامة من المواطنين، الذين دُعوا للإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة، مضيفًا أن البلاغات ارتفعت بنسبة 41% خلال فترة الحرب، ما أسفر عن توقيف الآلاف.

ورغم عدم الإعلان عن التهم الموجهة للموقوفين، أشارت تقارير رسمية سابقة إلى أن بعضهم يُشتبه في نقلهم معلومات قد تكون ساعدت في تنفيذ الهجمات الإسرائيلية، كما تزامنت الحملة مع تسارع وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية في إيران، وسط اتهامات من السلطات المحلية لبعضهم بالتجسس لصالح إسرائيل.