إعلان

إيران اعتقلت 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل

05:04 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

علم ايران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن متحدث باسم سلطات إنفاذ القانون، أن الشرطة الإيرانية اعتقلت نحو 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، فقد جاءت الاعتقالات في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو، حيث أطلقت قوات الأمن حملة واسعة رافقها انتشار مكثف ونقاط تفتيش في الشوارع، استناداً إلى بلاغات عامة من المواطنين، الذين دُعوا للإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة، مضيفًا أن البلاغات ارتفعت بنسبة 41% خلال فترة الحرب، ما أسفر عن توقيف الآلاف.

ورغم عدم الإعلان عن التهم الموجهة للموقوفين، أشارت تقارير رسمية سابقة إلى أن بعضهم يُشتبه في نقلهم معلومات قد تكون ساعدت في تنفيذ الهجمات الإسرائيلية، كما تزامنت الحملة مع تسارع وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية في إيران، وسط اتهامات من السلطات المحلية لبعضهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل الشرطة الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق