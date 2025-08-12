إعلان

ترامب يلمح إلى إمكانية مقاضاة رئيس الفيدرالي الأمريكي

04:59 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتأخر"، مؤكدا أن الضرر الذي تسبب به تأخره الدائم لا يمكن حصره.

وألمح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد باول.

وكتب ترامب: "جيروم (المتأخر) يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إن الضرر الذي أحدثه بسبب تأخره دائمًا لا يمكن قياسه. ولحسن الحظ، فإن الاقتصاد جيد للغاية لدرجة أننا تغلبنا على باول ومجلس الإدارة الراضي عن نفسه".

وأضاف ترامب: "أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب العمل الرهيب وغير الكفء إلى حد كبير الذي قام به في إدارة تشييد مباني بنك الاحتياطي الفيدرالي. ثلاثة مليارات دولار مقابل وظيفة كان من المفترض أن تكلف 50 مليون دولار. ليس جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مقاضاة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق