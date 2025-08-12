اعتقال 3 أشخاص في هولندا بعد تحطيم باب السفارة الإسرائيلية

وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، باعتقال 3 أشخاص قاموا بإلقاء طلاء على أبواب مبنى السفارة الإسرائيلية في هولندا وحطموا بابها.

وفي أواخر يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن هولندا أدرجت، ولأول مرة، إسرائيل ضمن قائمتها للدول الأجنبية التي تُشكّل تهديدًا لأمن البلاد.

ووفقًا لما ذكرته تلك الوسائل، فإن هذا الإجراء جاء استنادًا إلى تقرير حديث صادر عن الجهة العليا لمكافحة الإرهاب في البلاد، وهي "المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب".

وجاء في الوثيقة، التي تحمل عنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية"، أن إسرائيل تحاول التأثير على الرأي العام الهولندي وصنع القرار السياسي من خلال حملات تضليل إعلامي.