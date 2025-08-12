صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 227 وفاة

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 227 شهيدا، من بينهم 103 أطفال".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.