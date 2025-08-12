إعلان

صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 227 وفاة

12:55 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

صحة غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 227 شهيدا، من بينهم 103 أطفال".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة غزة غزة وزارة الصحة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق