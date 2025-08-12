لأول مرة.. الحرس الثوري ينتقد الرئيس الإيراني علنًا

وكالات

انتقد نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، عزيز غضنفري، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بسبب تصريحاته الأخيرة التي تحتوي على "أخطاء كلامية"، معتبرًا أن هذه الأخطاء قد تضر بالأمن الوطني والمصالح السياسية للبلاد، في خلاف يخرج لأول مرة للعلن.

وقال غضنفري، إن ساحة السياسة الخارجية ليست مكانًا لقول كل الحقائق بشكل صريح، محذرًا من أن أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع المستوى يؤثر في المقام الأول على الحكومة نفسها، وقد يُفسر بطريقة تضر بالبلاد داخليًا وخارجيًا.

وكتب غضنفري، في مذكرة نشرها موقع "بصيرت" التابع للنائب السياسي للحرس الثوري، أن بزشكيان كان يقرأ خلال حملته الانتخابية لعام 2024 من نصوص مكتوبة مسبقًا لتجنب الأخطاء، مشددًا على أن هذا الأسلوب بات أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية، لأن كل كلمة يلقيها تُفسر من قِبل وسائل الإعلام والدول الأخرى بأهداف قد لا تتفق مع مصلحة إيران.

واختتم عضو الحرس الثوري عزيز غضنفري، حديثه قائلًا: "ينبغي على الرئيس نفسه ومستشاريه مراعاة المصالح الوطنية، والعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة" للحد من الأضرار المحتملة على الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية.

وجاءت هذه الانتقادات على خلفية تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان التي قال فيها إن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام"، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن توقفت إثر اندلاع الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي.

وفي أعقاب ذلك، غادر نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين حول سبل التعاون بين إيران والوكالة.