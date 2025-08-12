إيران: مصر لعبت دورًا محوريًا بعد حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل

وكالات

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن الدور البارز الذي أدته مصر في تشكيل إجماع إقليمي ضد "العدوان الصهيوني على إيران"، مؤكّدًا أن الاتصالات بين البلدين متواصلة بشكل دائم.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين، ردّ بقائي على سؤال حول موعد استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع القاهرة، قائلًا: "فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، تتابعون بالتأكيد أخبار الاتصالات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري.

وأضاف بقائي هذا العام شهدنا تواصلًا مستمرًا ووثيقًا مع القاهرة، سواء في الملفات الثنائية أو القضايا الإقليمية، وبعد العدوان العسكري الصهيوني على إيران، الذي بدأ في 13 يونيو واستمر 12 يومًا، برز الدور المهم لمصر في صياغة إجماع إقليمي ضد هذا العدوان، وبالتالي، اتصالاتنا مع مصر قائمة بشكل دائم".

وأضاف بقائي أن بلاده توصلت إلى "التفاهمات اللازمة" في إطار العلاقات الثنائية، كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، لكنه أوضح أن القرار النهائي بشأن استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل مرهون بإرادة الطرفين، مضيفًا: "لسنا في عجلة من أمرنا. لدينا مكتب لرعاية المصالح في القاهرة، ومكتب مماثل لمصر في طهران، وكلاهما يعملان. أما مسألة إعادة السفراء فهي خطوة سيقررها الجانبان في الوقت المناسب".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات بين إيران ومصر شهدت "قفزة نوعية"، مشيرًا إلى أن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت وتيرة التقدم قليلًا، لكنها في المجمل "فاقت التوقعات".

وأكد إحراز تقدم ملحوظ في الملفات الثنائية، مع تجاوز العديد من العقبات القديمة بفضل الإرادة المشتركة للتعاون.