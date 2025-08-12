لأول مرة منذ 1974.. مسؤول أمريكي يصل من تل أبيب إلى دمشق مباشرة (صور)

وكالات

التقى عضو الكونجرس الأمريكي إبراهيم حمادة، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، و بحثا عدد من الملفات من بينها إعادة المواطنين الأمريكيين إلى بلادهم، وانضمام سوريا إلى "اتفاقيات أبراهام"، وفقًا لما أفاد "تلفزيون سوريا".

ووصل حمادة، ذو الأصول السورية، إلى دمشق قادمًا من إسرائيل مباشرة، بعد زيارة التقى خلالها الزعيم الروحي للدروز بالأراضي المحتلة، موفق طريف، على خلفية أحداث السويداء جنوب سوريا.

وتمثل هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1974، حين كان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، هنري كيسنجر، يقوم برحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ودمشق في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار عقب حرب أكتوبر 1973، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال حمادة، في بيان، إن الزيارة إلى سوريا، التي استمرت 6 ساعات، كانت "خطوة تاريخية"، لأنها تعتبر المرة الأولى منذ عقود التي ينتقل فيها مسؤول أمريكي بين القدس ودمشق بشكل مباشر.

وذكر عضو الكونجرس أنه بحث مع الرئيس السوري إعادة جثمان الناشطة الإنسانية كايلا مولر، التي اختُطفت على يد تنظيم الدولة "داعش" عام 2013، إلى عائلتها في ولاية أريزونا الأمريكية.

وبحث الطرفان الحاجة إلى إنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى السويداء جنوبي سوريا، وضرورة تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد حمادة خلال لقائه مع الشرع على ضرورة "تصحيح مسار سوريا في ضوء الأحداث المأساوية الأخيرة"، قائلًا إن بناء دولة موحدة يتطلب توفير السلام والأمن لجميع المواطنين، بمن فيهم المسيحيون والدروز والأكراد والعلويون وغيرهم من المكونات.

وأكد تأييده لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع بعض العقوبات بهدف مساعدة الشعب السوري والحكومة الجديدة في جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى ضرورة أن يضطلع الكونجرس بدور محوري لضمان وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة.

كما التقى عضو الكونجرس الأمريكي، وزير المالية السوري محمد يسر برنية، لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن.

وقال برنية، في منشور على حسابه في منصة "لينكد إن"، إنه ناقش مع حمادة العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في القطاع المالي في البلاد، بحسب "تلفزيون سوريا".