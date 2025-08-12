وكالات

اتهم مسؤولون عسكريون إسرائيليون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء عرقلة المصادقة على تعيينات في الجيش، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن هناك صلة بين طلب الحكومة استعجال إعداد خطط لاحتلال قطاع غزة وبين توقيع التعيينات العسكرية، معتبرين أن هذا الربط يشكل نوعًا من الابتزاز من قبل القيادة السياسية تجاه المؤسسة العسكرية.

وتوصل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل الخميس الماضي، إلى قرار باحتلال كامل قطاع غزة، حيث أشار نتنياهو إلى أن القرار هو السبيل الوحيد لاستكمال المهمة في غزة والقضاء على حماس.